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Дальнее зарубежье 20.12.2022 20:04

Спецпредставитель ЕС по санкциям будет привлекать третьи страны присоединиться к ограничениям, заявляют в Брюсселе

Будущий спецпредставитель ЕС по санкциям, которого, как ожидается, назначат с января 2023 года, должен будет привлекать третьи страны присоединяться к мерам союза против России или следить за тем, чтобы они их не обходили, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Для Европейского союза очень важно доводить до всех партнеров во всем мире объяснение необходимости того, что нужно присоединяться к санкциям ЕС в отношении России, и, если это невозможно, мы ожидаем от партнеров, что они сделают все, чтобы предотвращать обходы", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу объяснить, чем будет заниматься спецпредставитель ЕС, впервые назначаемый с такими полномочиями.

Стано напомнил, что ЕС уже принял девять пакетов санкций против России, которые содержат много деталей, требующих объяснения. "Всегда полезно, чтобы был человек, занимающийся этой специфической темой, потому что она касается очень детализированных решений и большого числа партнеров, с которыми мы должны это обсуждать", - объяснил представитель Борреля.

Как ранее сообщалось, ЕС планирует назначить бывшего посла в США Дэвида О Салливана спецпредставителем союза по санкциям.

Совет ЕС утвердил 16 декабря девятый пакет санкций в отношении РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов и запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников.

Среди прочего ЕС также добавил в "черные списки" еще 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России, и приостановил действие лицензий на вещание у НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала".

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Тэги: ЕС, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, САНКЦИИ


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