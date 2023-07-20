Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9078 RUR   0.0187 GBR   2.2005 TRY   0.0633

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 75.29 -0.37 Brent 79.46 -0.17

Регион 20.07.2023 16:29

Совет ЕС продлил на год мандат Клаара в качестве спецпредставителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии

Совет Европейского союза (ЕС) в четверг продлил на год мандат специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в пресс-релизе Совета отмечается, что мандат Клаара продлен до 31 августа 2024 года.

Клаар был назначен спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии 13 ноября 2017 года. Его задачей является содействие мирному урегулированию конфликтов в регионе, а также поощрение сотрудничества между странами региона Южного Кавказа.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЮЖКАВКАЗ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


Похожие новости


Представители РФ и ЕС обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией В ЕС считают Тбилиси удобной площадкой для переговоров между Азербайджаном и Арменией Руденко и Клаар обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Еврокомиссар Вархей обсудит с властями Азербайджана двустороннюю повестку и борьбу с COVID-19 Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы совершат на текущей неделе турне по странам Южного Кавказа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az