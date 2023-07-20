Совет ЕС продлил на год мандат Клаара в качестве спецпредставителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии

Совет Европейского союза (ЕС) в четверг продлил на год мандат специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в пресс-релизе Совета отмечается, что мандат Клаара продлен до 31 августа 2024 года.
Клаар был назначен спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии 13 ноября 2017 года. Его задачей является содействие мирному урегулированию конфликтов в регионе, а также поощрение сотрудничества между странами региона Южного Кавказа.
Р.Керимов
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