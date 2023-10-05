Боррель надеется на проведение в Брюсселе переговоров Азербайджана и Армении

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что удастся организовать в Брюсселе переговоры между Азербайджаном и Арменией.

"Надеюсь, что получится организовать встречи в Брюсселе между Арменией и Азербайджаном. Это необходимо, чтобы убедиться, что конфликт не будет расширяться. Кроме того, нужно добиться политической стабилизации в Армении", - сказал он журналистам в Гранаде (Испания).

Он выразил сожаление, что президенты Азербайджана и Турции не стали участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.