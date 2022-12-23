Мишустин и премьер Узбекистана обсудили проекты в транспортно-логистической сфере

Премьер РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества и сверили подходы к реализации крупных совместных проектов в различных областях. Особое внимание было уделено взаимодействию в транспортно-логистической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Мишустин и Арипов обменялись поздравлениями по случаю наступающего нового, 2023 года.