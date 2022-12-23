Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

СНГ 23.12.2022 23:15

Мишустин и премьер Узбекистана обсудили проекты в транспортно-логистической сфере

Премьер РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества и сверили подходы к реализации крупных совместных проектов в различных областях. Особое внимание было уделено взаимодействию в транспортно-логистической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Мишустин и Арипов обменялись поздравлениями по случаю наступающего нового, 2023 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИШУСТИН, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, СНГ


Похожие новости


Премьер России призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство Азербайджану и РФ необходимо запускать новые проекты в энергетике, транспорте и АПК - Мишустин Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина, заболевшего коронавирусом - пресс-секретарь Мишустин продолжает находиться в медучреждении, самочувствие в целом нормальное, лечение проходит планово - пресс-секретарь премьера Мишустин лечится в клинике, самочувствие в целом нормальное, работает с документами - пресс-секретарь премьера Путин рассчитывает, что Мишустин продолжит принимать активное участие в выработке важных для страны решений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az