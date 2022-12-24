Генсек ШОС: высоко ценим активное представление Азербайджана на мероприятиях в рамках организации

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения, в котором выразил признательность за поддержку деятельности ШОС.

«Выражаю глубокую признательность за ваше постоянное внимание и поддержку деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Высоко ценим активное представление Азербайджана на мероприятиях в рамках ШОС», - говорится в поздравительном послании, в субботу опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

По мнению генсека ШОС, под руководством Алиева «Азербайджан добился значительных достижений и сегодня продолжает уверенно продвигать свои интересы, обеспечивая благоприятные условия для дальнейшего поступательного развития национальной экономики и повышения благосостояния граждан страны, укрепления ее международного имиджа».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу отмечает день рождения - ему исполняется 61 год.

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