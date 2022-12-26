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Регион 26.12.2022 18:30

Саакашвили отказался сдавать тесты на отравление без участия западных медиков - глава Минздрава Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается проходить токсикологические исследования без участия в экспертизе зарубежных специалистов, заявил глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили.

"У государства есть возможность позаботиться о здоровье каждого заключенного, в том числе и Саакашвили, но он отказывается от проведения, в частности, токсикологических исследований грузинскими экспертами из бюро "Самхараули" и настаивает на проведение экспертизы зарубежными врачами", - сказал Азарашвили на брифинге в понедельник.

Специальная следственная служба Грузии также в понедельник распространила заявление, в котором говорится, что Саакашвили отказывается от проведения любых тестов по выявлению токсикологического отравления сотрудниками бюро экспертизы имени "Самхараули".

24 декабря адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе заявил о недоверии Саакашвили врачам клиники "Вивамед" и пенитенциарной службы.

22 декабря на судебном процессе по делу о возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили американский врач-психиатр Эрик Голдсмит заявил, что в августе осматривал Саакашвили и выявил у него "быстропрогрессирующую деменцию на фоне отравления организма тяжелыми металлами". По мнению врача, нахождение в таком состоянии пациента в заключении противопоказано и его необходимо отправить на лечение за границу.

Между тем председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на прошлой неделе журналистам, что Саакашвили "бездарно симулирует" тяжелое состояние.

Очередной судебный процесс по делу о возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили состоится в Тбилисском городском суде 29 декабря.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ЭКСПЕРТИЗА, ОТКАЗ


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