Госслужба по имущественным вопросам направит почти 4 млн манатов на охранно-постовые услуги в 2023г

Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана направит до 4 млн млн манатов на охранно-постовые услуги в течение 2023 года объектов и предприятий, находящихся в подчинении службы.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.etender.gov.az, с этой целью с ОАО «Gesco» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 3 млн 884,482 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков