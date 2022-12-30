Президент Азербайджана утвердил бюджет Фонда безработицы на 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бездефицитный бюджет Фонда страхования от безработицы на 2023 год.
Доходы и расходы бездефицитного Фонда на 2022 год утверждены на уровне 212 млн 668,3 тыс. манатов, что на 17,3% превысит плановый показатель на 2022 год.
Согласно бюджету, доходы фонда будут формировать за счет следующих источников: поступления в виде страховых взносов от безработицы составят 159 млн 576,1 тыс. манатов (75% доходов Фонда), неиспользованные средства Фонда на конец предыдущего года - 53 млн 32,2 тыс. манатов (24,9%).
В том числе поступления от частного сектора составят 144 млн 708,1 млн манатов (+12,6 млн манатов от показателя 2022 года).
Расходы Фонда в 2023 году будут по следующим направлениям: средства, выделяемые на организацию мероприятий по самозанятости – 87,5 млн манатов (+11,4 млн манатов от показателя 2022г), 44,7 млн манатов – на содержание аппарата Государственного агентства занятости и его местных органов, Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты, 35 млн манатов - софинансирование деятельности Агентства «DOST» по организации услуг в социальной сфере, 22 млн манатов - профессиональное обучение и организация дополнительного образования, 11 млн манатов - страховая выплата по безработице (в 2,2 раза больше, чем в 2021 году и на 34,1% больше ожидаемого показателя 2022 года).
Совокупные расходы на обеспечение занятости населения в 2023 году составят 133 млн манатов.
Х.Насирзаде
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