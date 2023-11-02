Доходы и расходы бездефицитного Фонда страхования от безработицы на 2024г составят 238 млн манатов

Доходы и расходы бездефицитного Фонда страхования от безработицы на 2024 год прогнозируются на уровне 238 млн манатов, что на 9,3% превысит прогнозный показатель на 2023 год.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», предполагается, что доходы фонда будут в следующем году формироваться за счет следующих источников: поступления в виде страховых взносов от безработицы - 179 млн 976,8 тыс. манатов (75,6% доходов Фонда), неиспользованные средства Фонда на конец 2023 года - 57 млн 953,2 тыс. манатов (24,4%).
В том числе, поступления от частного сектора составят 134,6 млн манатов (-10,108 млн манатов от показателя 2023 года).
Расходы Фонда в 2024 году будут по следующим направлениям: средства, выделяемые на организацию мероприятий по самозанятости – 73 млн манатов, 55 млн манатов – на содержание аппарата соответствующего органа исполнительной власти и его местных подразделений, 45 млн манатов - софинансирование деятельности органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти, по организации услуг в социальной сфере, 35 млн манатов - профессиональное обучение и организация дополнительного образования, 15 млн манатов - страховая выплата по безработице, остальное – на другие цели.
Х.Насирзаде
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