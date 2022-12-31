Главы МИД Турции и Сирии планируют переговоры на конец января - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в субботу, что на конец января планируются его переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, сообщают ближневосточные СМИ. По словам Чавушоглу, такие переговоры, вероятно, пройдут в третьей стране. Некоторые СМИ, в свою очередь, полагают, что речь может пойти о России.

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