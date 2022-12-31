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Регион 31.12.2022 20:00

Главы МИД Турции и Сирии планируют переговоры на конец января - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в субботу, что на конец января планируются его переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, сообщают ближневосточные СМИ.

По словам Чавушоглу, такие переговоры, вероятно, пройдут в третьей стране. Некоторые СМИ, в свою очередь, полагают, что речь может пойти о России.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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