Банки в Азербайджане на первом в 2023г валютном аукционе приобрели около $53 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг продал банкам $52,7 млн.

На аукционе 29 декабря 2022 года ЦБА продал банкам инвалюты на $63,4 млн.

"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $52,7 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

В январе-ноябре 2022 года ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму $4 млрд 589,4 млн (спад на 19,5% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года - ИФ).

В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).

Х.Насирзаде