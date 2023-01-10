МТС Банк запустил денежные переводы из РФ в Азербайджан через банковские карты без комиссии

Российский МТС Банк объявил о запуске сервиса денежных переводов в Азербайджан посредством банковских карт без комиссий.

Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в пресс-службе ПАО «МТС-Банка».

«Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией на стороне провайдера и зачислением в азербайджанских манатах любых банков Азербайджана. МТС Банк не взимает комиссию за отправление переводов. Минимальная сумма разового перевода составляет 50 рублей, максимальная – 300 тыс. рублей», - отмечается в информации банка.

Согласно данным, перевод осуществляет посредством приложения МТС Банка.

«Пополнение азербайджанских банковских карт возможно с карт МТС Банка, со счета электронного кошелька МТС Деньги, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. В дальнейшем планируется расширение возможностей по оплате картами сторонних банков», - подчеркивает банк.

Как заявил лидер стрима «Денежные переводы» МТС БанкаКирилл Пальчун, рост международного туризма вызывает интерес клиентов банка к финансовым сервисам, позволяющим осуществлять бесшовные переводы в страны СНГ, Ближнее и Дальнее Зарубежье.

«По нашим оценкам, к концу 2023 года суммарная аудитория сервиса переводов в азербайджанские банки превысит 100тыс. человек»», - отметил Пальчун.

В мае 2022 года МТС Банк объявил овозможности осуществления денежных переводов вАзербайджан спомощью сервиса «Granat Партнерам».

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

Х.Насирзаде