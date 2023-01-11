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Дальнее зарубежье 11.01.2023 16:51

В Кабуле у здания МИД прогремел взрыв, есть жертвы

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв у министерства иностранных дел страны, есть жертвы, на месте работают силы безопасности, сообщает в среду телеканал TOLOnews.

Представитель департамента безопасности Кабула подтвердил в своих социальных сетях, что в результате атаки погибли люди, не указав число погибших. Он также отметил, что на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности.

В свою очередь, некоторые западные СМИ сообщают о нескольких десятках жертв.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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