В Кабуле у здания МИД прогремел взрыв, есть жертвы

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв у министерства иностранных дел страны, есть жертвы, на месте работают силы безопасности, сообщает в среду телеканал TOLOnews.

Представитель департамента безопасности Кабула подтвердил в своих социальных сетях, что в результате атаки погибли люди, не указав число погибших. Он также отметил, что на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности.

В свою очередь, некоторые западные СМИ сообщают о нескольких десятках жертв.