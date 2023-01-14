В Анкаре предупреждают, что в любой момент могут начать операцию против курдов в Сирии

Турецкие военные, если это потребуется, в любой момент готовы приступить к сухопутной операции против курдских формирований на севере Сирии, заявил в субботу советник президента Турции Ибрагим Калын.
"Сухопутная операция может начаться в любой момент. Все зависит от того, насколько высок будет уровень опасности (исходящей от курдов - ИФ)", - приводит его слова газета "Хюрриет".
В последние недели СМИ отмечали, что Анкара и Дамаск, судя по всему, начали постепенный процесс нормализации отношений. Одной из обсуждаемых сторонами тем стала дальнейшая судьба приграничных районов на севере Сирии. Турция считает действующие там курдские военизированные формирования террористическими группировками.
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