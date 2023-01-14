Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

Регион 14.01.2023 20:59

В Анкаре предупреждают, что в любой момент могут начать операцию против курдов в Сирии

Турецкие военные, если это потребуется, в любой момент готовы приступить к сухопутной операции против курдских формирований на севере Сирии, заявил в субботу советник президента Турции Ибрагим Калын.

"Сухопутная операция может начаться в любой момент. Все зависит от того, насколько высок будет уровень опасности (исходящей от курдов - ИФ)", - приводит его слова газета "Хюрриет".

В последние недели СМИ отмечали, что Анкара и Дамаск, судя по всему, начали постепенный процесс нормализации отношений. Одной из обсуждаемых сторонами тем стала дальнейшая судьба приграничных районов на севере Сирии. Турция считает действующие там курдские военизированные формирования террористическими группировками.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Главы МИД Турции и Сирии планируют переговоры на конец января - Чавушоглу Конкретных перспектив встречи Эрдогана и Асада в РФ пока нет - Песков Уровень взаимодействия Москвы и Анкары позволяет решать разногласия путем переговоров - Песков Турецкий приграничный город обстреляли ракетами из Сирии, есть жертвы Москва и Анкара подтверждают решимость вместе бороться с терроризмом в Сирии РФ понимает озабоченности Турции в сфере безопасности, но призывает не допустить дестабилизации в Сирии - Песков о планах Анкары провести военную операцию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az