В Анкаре предупреждают, что в любой момент могут начать операцию против курдов в Сирии

Турецкие военные, если это потребуется, в любой момент готовы приступить к сухопутной операции против курдских формирований на севере Сирии, заявил в субботу советник президента Турции Ибрагим Калын.

"Сухопутная операция может начаться в любой момент. Все зависит от того, насколько высок будет уровень опасности (исходящей от курдов - ИФ)", - приводит его слова газета "Хюрриет".

В последние недели СМИ отмечали, что Анкара и Дамаск, судя по всему, начали постепенный процесс нормализации отношений. Одной из обсуждаемых сторонами тем стала дальнейшая судьба приграничных районов на севере Сирии. Турция считает действующие там курдские военизированные формирования террористическими группировками.