БММТП выбрал компанию для подготовки ПСД строительства Зернового терминала

ООО «Hydrotrans Engineering Mühəndislik Mərkəzi» подготовит проектно-сметную документацию (ПСД) проекта строительства Зернового терминала на территории Бакинского международного морского торгового порта (БММТП).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал закупок www.tender.gov.az, между сторонами заключен соответствующий контракт стоимостью 212,4 тыс. манатов.
По условиям контракта, ПСД проекта должна быть готова в течение 45 дней.
Р.Ахмедов
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