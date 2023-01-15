БММТП выбрал компанию для подготовки ПСД строительства Зернового терминала

ООО «Hydrotrans Engineering Mühəndislik Mərkəzi» подготовит проектно-сметную документацию (ПСД) проекта строительства Зернового терминала на территории Бакинского международного морского торгового порта (БММТП). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал закупок www.tender.gov.az, между сторонами заключен соответствующий контракт стоимостью 212,4 тыс. манатов. По условиям контракта, ПСД проекта должна быть готова в течение 45 дней. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».