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Транспорт и связь 15.01.2023 13:15

БММТП выбрал компанию для подготовки ПСД строительства Зернового терминала

ООО «Hydrotrans Engineering Mühəndislik Mərkəzi» подготовит проектно-сметную документацию (ПСД) проекта строительства Зернового терминала на территории Бакинского международного морского торгового порта (БММТП).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал закупок www.tender.gov.az, между сторонами заключен соответствующий контракт стоимостью 212,4 тыс. манатов.

По условиям контракта, ПСД проекта должна быть готова в течение 45 дней.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПОРТ, ТЕРМИНАЛ, ЗЕРНОВОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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