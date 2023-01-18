Блинкен обсудил с Пашиняном шаги по возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил шаги по возобновлению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении госдепа.
По данным ведомства, Блинкен в разговоре подтвердил приверженность США шагам по установлению мира на Южном Кавказе.
Стороны также обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги.
Р.Ахмедов
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