Блинкен обсудил с Пашиняном шаги по возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил шаги по возобновлению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, говорится в заявлении госдепа.

По данным ведомства, Блинкен в разговоре подтвердил приверженность США шагам по установлению мира на Южном Кавказе.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Р.Ахмедов