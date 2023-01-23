Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 81.64 +1.03 Brent 87.63 +1.47

Дальнее зарубежье 23.01.2023 21:00

Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Киеву на 500 млн евро

Главы МИД государств-членов ЕС в понедельник согласились предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро, сообщают европейские СМИ.

Отмечается, что эти средства для поставок вооружений будут выделены за счет Европейского фонда мира.

Кроме того, сообщается, что министры договорились из средств этого фонда выделить Киеву 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих, проходящих подготовку в тренировочной миссии ЕС.

Таким образом, с учетом нынешнего решения размеры общей военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира вырастут до 3,6 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


Совет ЕС может согласовать 23 января очередной пакет военной помощи Украине в 500 млн евро Глава ЕК анонсировала первый транш в 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине из 18 млрд на 2023 год Коллегия Еврокомиссии посетит Украину в начале февраля – фон дер Ляйен ЕС готов взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины - Еврокомиссия Президент Еврокомиссии и Зеленский провели первый телефонный разговор в новом году Совет ЕС согласился выделить Украине помощь в 18 млрд евро на 2023 год

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az