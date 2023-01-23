Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Киеву на 500 млн евро

Главы МИД государств-членов ЕС в понедельник согласились предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро, сообщают европейские СМИ.
Отмечается, что эти средства для поставок вооружений будут выделены за счет Европейского фонда мира.
Кроме того, сообщается, что министры договорились из средств этого фонда выделить Киеву 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих, проходящих подготовку в тренировочной миссии ЕС.
Таким образом, с учетом нынешнего решения размеры общей военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира вырастут до 3,6 млрд евро.
Алиев заявил Блинкену, что Лачинская дорога не блокирована
Алиев утвердил Госпрограмму по приведению нацсистемы стандартизации в соответствие с международными требованиями до 2026г
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Алжир и Италия обсуждают создание мультимодального трубопровода
Выручка Baker Hughes увеличилась слабее прогнозов в IV квартале, чистая прибыль сократилась на 38%
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2022г составила 89,7% - глава МВД
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Борьба за победу в интеллектуальной игре “Брейн-ринг”, проводимой при поддержке Nar, с каждым днём становится всё более напряженной
Натиг Мамедов назначен председателем Caspian Energy Georgia
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают