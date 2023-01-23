Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Киеву на 500 млн евро

Главы МИД государств-членов ЕС в понедельник согласились предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро, сообщают европейские СМИ.

Отмечается, что эти средства для поставок вооружений будут выделены за счет Европейского фонда мира.

Кроме того, сообщается, что министры договорились из средств этого фонда выделить Киеву 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих, проходящих подготовку в тренировочной миссии ЕС.

Таким образом, с учетом нынешнего решения размеры общей военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира вырастут до 3,6 млрд евро.