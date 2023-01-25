Непогода нарушает транспортное сообщение по всей Японии, Южная Корея переживает самые холодные дни

Снегопад и ветер нарушил транспортное сообщение во многих частях Японии, в Южную Корею пришли сильные морозы, сообщают местные СМИ.
Согласно им, по состоянию на 6 часов утра среды авиакомпания Japan Airlines отменила 151 рейс, а All Nippon Airways - 85 рейсов.
Отмечается, что эти рейсы выполнялись в основном в аэропорты вдоль побережья Японского моря.
Снегопад также повлиял на движение скоростных поездов.
Пассажиры застряли на несколько часов в поездах на линиях Бивако и Киото во вторник из-за снега и сильного ветра, сообщил оператор Западно-Японской железной дороги.
Восточно-Японская железная дорога, в свою очередь, сообщила о приостановке движения скоростных поездов между Фукусимой и Синдзе на линии Ямагата Синкансэн в течение всей среды.
Как сообщают СМИ, скоростные автомагистрали закрыты во многих районах от Тохоку до Кюсю.
Тем временем министерство транспорта сообщает, что государственные дороги могут быть закрыты для уборки снега в зависимости от погодных условий.
Японское метеорологическое агентство заявило, что в некоторых районах страны могут наблюдаться самые низкие температуры за десятилетие.
При этом ожидается, что сильные морозы продержатся в стране до четверга.
Между тем, соседняя Южная Корея также страдает от сильных холодов.
Как сообщают местные СМИ, в среду по всей стране выпущены предупреждения о сильных морозах.
Низкие температуры воздуха сопровождаются сильным снегопадом в южных районах страны, включая остров Чеджу.
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