Абдоллахиян: деоккупация Азербайджаном своих территорий открыла новые возможности для стабильности на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиян обсудили пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, включая транспортный коридор «Север-Юг».

Министры провели встречу во вторник в Ташкенте на «полях» 26-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Ирана.

Глава МИД Ирана заявил, что развитие событий на Южном Кавказе, освобождение азербайджанских территорий от армянской оккупации и связанное с этим прекращение огня «открыли новую главу и создали новые возможности для стабильности и сближения в регионе».

Амир Абдоллахиян подчеркнул, что «сохранение территориальной целостности стран региона важно для Ирана, и что Тегеран всегда защищал и всегда будет защищать территориальную целостность Азербайджана».

Он также отметил наличие «огромного потенциала» для расширения двусторонних связей между Ираном и Азербайджаном, особенно в торгово-экономической сфере, выразив надежду на активизацию двусторонних торговых связей после создания дорожной карты.

По мнению иранского министра, мир и стабильность на Кавказе создадут лучшие возможности для развития международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» и торговли в регионе.

Он добавил, что Иран заинтересован и готов участвовать в проектах Азербайджана, в том числе на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ), используя свои инженерно-технические возможности.

Байрамов, в свою очередь, подчеркнул важность дружественных отношений Баку и Тегерана, особая роль в развитии которых отведена проводимым встречам и политическим консультациям между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

По его мнению, взаимодействие Азербайджана, России и Ирана в транспортной сфере и перевозки станут хорошей основой для расширения регионального сотрудничества.

Министры договорились продолжить встречи в 2023 году. Они отметили, что в ближайшее время также продолжатся взаимные визиты, в частности, высокопоставленных дипломатов Ирана и Азербайджана и сопредседателей азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Байрамов и Амир Абдоллахиян также обсудили ситуацию в регионе, а также использование возможностей формата «3+3» «для решения региональных вопросов странами региона и недопущения вмешательства в эти вопросы иностранных игроков», подчеркивает МИД Ирана.

Р.Керимов