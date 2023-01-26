В Азербайджане субсидирование по процентам на манатные кредиты для бизнеса, выдаваемые по линии АИКГФ, продлено до 2028г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил до 2028 года применение механизма субсидирования по процентам на кредиты для предпринимателей, выдаваемых по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ).

Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности АИКГФ, документ опубликован на сайте главы государства.

Данный механизм ранее распространялся на манатные кредиты, выданные за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Согласно указу, под действия данного механизма теперь подпадают кредиты, выданные до 31 декабря 2024 года.

Кроме этого, первоначально предполагалось субсидирование в 2019-2025гг. Согласно новому указу, срок выдачи субсидий продлен до 2027 года включительно.

Ежегодный размер средств на субсидирование процентов по кредитам определяется со стороны кабинета министров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

В функции АИКГФ входит: выдача ипотечных, включая социальных кредитов; предоставление гарантий по ипотечным кредитам и кредитам в манатах, получаемых предпринимателями; выдача субсидий за счет бюджетных средств для покрытия части процентов по кредитам, выдаваемым предпринимателям; внедрение системы "Электронная ипотека".

А.Азизов