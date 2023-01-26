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Внешняя политика 26.01.2023 17:26

Посол Азербайджана в Сеуле вручил верительные грамоты президенту Южной Кореи

Посол Азербайджана в Сеуле Рамин Гасанов сообщил, что в четверг вручил свои верительные грамоты президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.

«Сегодня (в четверг – ИФ-Аз) имел честь вручить свои верительные грамоты президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю», - написал Гасанов в твиттере, отметив, что «рассчитывает на тесное сотрудничество с корейскими партнерами ради укрепления двусторонних отношений».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа 2022 года назначил Гасанова новым послом страны в Южной Корее.

Р.Керимов

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПОСОЛ, ДИПЛОМАТИЯ


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