Посол Азербайджана в Сеуле вручил верительные грамоты президенту Южной Кореи

Посол Азербайджана в Сеуле Рамин Гасанов сообщил, что в четверг вручил свои верительные грамоты президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.
«Сегодня (в четверг – ИФ-Аз) имел честь вручить свои верительные грамоты президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю», - написал Гасанов в твиттере, отметив, что «рассчитывает на тесное сотрудничество с корейскими партнерами ради укрепления двусторонних отношений».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа 2022 года назначил Гасанова новым послом страны в Южной Корее.
Р.Керимов
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