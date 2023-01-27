Метанольный завод SOCAR в 2022г экспортировал метанола на $131 млн

ООО «SOCAR Methanol» компании SOCAR в 2022 году произвело 534,5 тыс. тонн метанола, что на 41,4% выше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
При этом по состоянию на 1 января 2023 года на складах предприятия имеется 35 тыс. тонн готовой продукции.
Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, SOCAR Methanol за 2022 год экспортировал 504 тыс. 333,93 т метанола на сумму $131 млн 932,78 тыс. Доля метанола в общем объеме экспорта из Азербайджана за 2022 год составила 0,35%, в объеме экспорта ненефтяной продукции - 4,33%.
Как сообщалось, с января 2021 года по апрель 2021 года ООО «SOCAR Methanol» е осуществлял ни производства, ни экспорта метанола ввиду остановки на капитальный ремонт. Завод возобновил свою деятельность в мае 2021 года. Однако, ГТК не публиковал данные экспорта за май-декабрь 2021 года.
Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.
SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.
Н.Аббасова
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