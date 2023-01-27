Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в Восточном Иерусалиме

По меньшей мере семь человек стали жертвами стрельбы в Восточном Иерусалиме в районе Нене Яаков, передает в пятницу "Джерузалем пост".

Отмечается, что еще 10 человек получили ранения.

По данным издания, речь идет о террористическом нападении, которое произошло, когда люди выходили из синагоги. Силы безопасности застрелили напавшего при попытке к бегству.

В четверг силы безопасности Израиля провели антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан, в результате которой погибли более десяти палестинцев. Этот рейд вызвал резкую реакцию со стороны палестинцев. Палестинская национальная администрация объявила о прекращении координации сотрудничества с властями Израиля в сфере безопасности. В международном сообществе призвали стороны к деэскалации.