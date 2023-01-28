Истребители Су-30 и Mirage 2000 потерпели крушение в Индии

Истребители Военно-воздушных сил Индии - российский Су-30 и французского производства Mirage 2000 - потерпели крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает агентство Ani в Twitter.
"Два самолета вылетели с авиабазы Гвалиор, где проходили учения", - отмечается в публикации.
Сообщается, что на месте крушения проходят спасательные работы. О состоянии пилотов истребителей и причине крушения пока информации нет.
В.Алиев
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