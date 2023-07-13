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Дальнее зарубежье 13.07.2023 23:03

Индия собирается приобрести у Франции 26 истребителей Rafale и три подлодки

Совет по оборонным закупкам кабмина Индии одобрил предложение закупить у Франции 26 истребителей Rafale и три дизельных подводных лодки типа "Скорпен", сообщают в четверг западные СМИ.

В индийском Минобороны уточнили, что Индии и Франции еще только предстоит определить сумму сделки.

О планах Индии относительно французского вооружения стало известно в ходе стартовавшего в четверг двухдневного визита индийского премьера Нарендры Моди в Париж.

СМИ напоминают, что Индия ранее закупила у Франции за $2,29 млрд шесть подводных лодок типа "Скорпен", причем они еще не все поступили индийской стороне. Кроме того, Индия ранее уже приобретала истребители у Франции в 1980-х годах - Mirage 2000, которые до сих пор состоят на вооружении индийских ВВС.

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Тэги: ИНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОДЛОДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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