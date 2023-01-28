Палестинский подросток ранил двух человек в Восточном Иерусалиме

Сотрудники израильских сил безопасности задержали подростка, ранившего в субботу из огнестрельного оружия двух людей в восточной - арабской - части Иерусалима, сообщает Jerusalem Post.

Оба пострадавших госпитализированы. Стрелявшему после задержания также потребовалась медицинская помощь. Израильские СМИ отмечают, что по первым данным, задержанный - 13-летний местный палестинец.

Днем ранее в Восточном Иерусалиме 21-летний палестинец убил семь человек близ синагоги, еще 10 получили ранения. В рамках расследования данного дела в субботу задержаны 42 человека: их допрашивают.