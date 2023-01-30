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Бизнес и законодательство 30.01.2023 14:14

РЭЦ организует в марте бизнес-миссию в Азербайджан российских производителей пищевой продукции

Российский экспортный центр (РЭЦ) организует 1-2 марта 2023 года бизнес-миссию российских производителей пищевой продукции в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на РЭЦ, в рамках визита миссии будут проведены B2b-переговоры между азербайджанскими и российскими предпринимателями.

Кроме этого, пройдет Шоу-дегустация на открытой кухне отеля Hilton Baku с шеф-поваром.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, БИЗНЕС, МИССИЯ


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