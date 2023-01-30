Минфин в 2022г выявил необоснованные платежи из госбюджета на 226 млн манат

Минфин Азербайджана в ходе проверок, проведенных в 2022 году, выявил необоснованные и завышенные расходы из госбюджета на сумму 225,71 млн манатов.
На заседании коллегии Минфина в расширенном составе 30 января было отмечено, что соответствующей структурой ведомства в 2022 году были проведены проверки в 185 объектах.
«В результате проведенных в течение прошлого года мероприятий по финансовому контролю на 185 объектах были выявлены необоснованные и завышенные расходы из госбюджета на сумму 225,71 млн манатов. Из этих средств в ходе проверок было обеспечено возвращение в госбюджет средств на сумму 35,1 млн манатов», - отмечается в информации Минфина.
Ведомство подчеркивает, что в отношении должностных лиц, допустивших финансовые нарушения, в настоящее время предпринимаются меры со стороны правоохранительных органов.
Х.Насирзаде
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