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Финансы 30.01.2023 17:15

Минфин в 2022г выявил необоснованные платежи из госбюджета на 226 млн манат

Минфин Азербайджана в ходе проверок, проведенных в 2022 году, выявил необоснованные и завышенные расходы из госбюджета на сумму 225,71 млн манатов.

На заседании коллегии Минфина в расширенном составе 30 января было отмечено, что соответствующей структурой ведомства в 2022 году были проведены проверки в 185 объектах.

«В результате проведенных в течение прошлого года мероприятий по финансовому контролю на 185 объектах были выявлены необоснованные и завышенные расходы из госбюджета на сумму 225,71 млн манатов. Из этих средств в ходе проверок было обеспечено возвращение в госбюджет средств на сумму 35,1 млн манатов», - отмечается в информации Минфина.

Ведомство подчеркивает, что в отношении должностных лиц, допустивших финансовые нарушения, в настоящее время предпринимаются меры со стороны правоохранительных органов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНФИН, ПРОВЕРКИ, ЭФФЕКТ


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