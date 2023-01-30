AZAL в мае возобновляет полеты из Баку в Барселону

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) со 2 мая 2023 года возобновит рейсы по маршруту Баку-Барселона-Баку.
По информации авиакомпании, полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям.
Билеты на рейсы по указанному маршруту уже открыты к продаже на сайте авиаперевозчика www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.
Н.Аббасова
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