ЕС не рассматривает применение санкций к Азербайджану - Боррель

Европейский союз (ЕС) не рассматривает возможность введения санкций в отношении Азербайджана из-за ситуации на дороге Лачин-Ханкенди (Лачинской дороге), где с 12 декабря проходит экологическая акция. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Санкции являются лишь одним из инструментов ЕС для продвижения целей Общей внешней политики и политики безопасности, и вопрос их введения в данном случае (в отношении Азербайджана – ИФ) не рассматривается», - заявил Боррель, отвечая на вопрос евродепутата Асситы Канко о возможности введения ограничительных мер в отношении Азербайджана.
Боррель отметил, что в Брюсселе наблюдают за ситуацией вокруг Лачинской дороги.
Он подчеркнул, что поддерживает регулярные контакты с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, а специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар - тесные контакты с Баку и Ереваном.
«Усилия ЕС сосредоточены на поиске решений посредством диалога, приверженность которому выразили лидеры обеих стран (Азербайджана и Армении – ИФ)», - заявил Боррель.
Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана проводят мирную акцию на дороге Лачин-Ханкенди (Лачинская дорога) в Карабахском регионе страны, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в этом регионе, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, и причинения вреда экологии региона.
Р.Керимов
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