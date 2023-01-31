Алиев уволил прокурора Нахчыванской Автономной Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности прокурора Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Шахвердиева. Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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