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Внутренняя политика 31.01.2023 18:19

Алиев уволил прокурора Нахчыванской Автономной Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности прокурора Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Шахвердиева.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, ПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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