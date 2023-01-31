В Словакии решили в сентябре провести досрочные выборы в парламент

Парламент Словакии на фоне политического кризиса согласовал во вторник проведение досрочных выборов в стране 30 сентября 2023 года, сообщает Associated Press.
За проведение выборов в конце сентября проголосовали 92 парламентария. Для утверждения этой даты было необходимо как минимум 90 голосов.
Ранее члены парламента приняли поправку в Конституцию, которая позволяют проводить досрочные выборы, что было невозможным в Словакии до этого.
Дату - 30 сентября - поддержали партии, составляющие уходящее коалиционное правительство. Оппозиция проголосовала против, поскольку настаивала на проведении выборов раньше - в июне или мае.
В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера. Президент страны Зузана Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.
Парламентские выборы в Словакии должны были состояться по плану в 2024 году.
Согласно опросам, у оппозиции неплохие шансы победить на досрочных выборах. СМИ отмечают, что некоторые оппозиционные лидеры, в частности экс-премьер Роберт Фицо, выступает против военной помощи Украине и санкций ЕС против России.
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