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Дальнее зарубежье 31.01.2023 22:11

В Словакии решили в сентябре провести досрочные выборы в парламент

Парламент Словакии на фоне политического кризиса согласовал во вторник проведение досрочных выборов в стране 30 сентября 2023 года, сообщает Associated Press.

За проведение выборов в конце сентября проголосовали 92 парламентария. Для утверждения этой даты было необходимо как минимум 90 голосов.

Ранее члены парламента приняли поправку в Конституцию, которая позволяют проводить досрочные выборы, что было невозможным в Словакии до этого.

Дату - 30 сентября - поддержали партии, составляющие уходящее коалиционное правительство. Оппозиция проголосовала против, поскольку настаивала на проведении выборов раньше - в июне или мае.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера. Президент страны Зузана Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.

Парламентские выборы в Словакии должны были состояться по плану в 2024 году.

Согласно опросам, у оппозиции неплохие шансы победить на досрочных выборах. СМИ отмечают, что некоторые оппозиционные лидеры, в частности экс-премьер Роберт Фицо, выступает против военной помощи Украине и санкций ЕС против России.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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