КазМунайГаз в конце 2022г начал бурение на морском блоке Женис на Каспии

"КазМунайГаз" начал бурение на морском блоке Женис на Каспии.
"Мы начали бурение, бурение идет, мы начали его в конце прошлого года", - сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев.
По его словам, бурение началось в те сроки, которые планировались.
Ранее сообщалось, что бурение по проекту Женис должно было начаться 15 декабря.
Структура Женис находится на одноименном участке, который расположен в южной части казахстанского сектора Каспийского моря. Проектная глубина скважины составляет 3300 м. Глубина воды в районе бурения - около 98 м. Ближайшее расстояние до берега составляет 50 км. Морские порты Курык, Актау и Баутино расположены на расстоянии 117 км, 180 км и 315 км соответственно севернее от центра структуры. На суше ближайшими населенными пунктами являются ПГТ Курык (117 км на восток) и областной центр - город Актау (180 км севернее). Граница участка располагается в непосредственной близости к государственной границе между Казахстаном и Туркменией.
Оператор проекта ТОО "Женис Оперейтинг" - совместное предприятие "КазМунайГаза" (50%) и "ЛУКОЙЛа" (50%). Контракт на разведку и добычу углеводородов был подписан 1 апреля 2019 года. Минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3D, на что планируется направить около $60 млн. Бурение первой скважины планировалось проводить с помощью азербайджанской полупогружной буровой установки "Дада Горгуд". Второй этап работ оценивается в $210 млн.
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