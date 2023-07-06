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ТЭК 06.07.2023 22:02

Первая скважина на морском блоке в Казахстане, где использовалась азербайджанская ППБУ, оказалась «сухой»

Первая скважина на морском блоке Женис в казахстанском секторе Каспия оказалась "сухой", пишет издание Upstream.

Скважина V-1 имела проектную глубину 3300 метров. Бурение началось в конце прошлого года с использованием самоподъемной буровой установки (ППБУ) Dada Gorgud азербайджанской государственной Caspian Drilling Company. По данным служб мониторинга морского движения, самоподъемное судно вернулось к месту швартовки недалеко от Баку в апреле, отмечает издание.

Ни "КазМунайГаз", ни "ЛУКОЙЛ", участвующий в проекте, не сообщали об итогах бурения, но источники Upstream указали на отрицательный результат.

Исполнительный директор совместного предприятия "Женис Оперейтинг" подтвердил Upstream, что бурение завершено, но добавил, что комментировать результаты бурения - "обязанность акционеров".

В середине марта директор департамента геологии и разведки "КазМунайГаза" (КМГ) Нурлан Конысов сообщал, что бурение достигло 1080 метров, и перспективные пласты еще не вскрыты.

В КМГ не ответили на запрос "Интерфакса", в "ЛУКОЙЛе" не стали комментировать информацию об итогах бурения.

Структура Женис находится на одноименном участке, который расположен в южной части казахстанского сектора Каспийского моря. Глубина воды в районе бурения - около 98 м. Ближайшее расстояние до берега - 50 км.

Оператор проекта ТОО "Женис Оперейтинг" - совместное предприятие "КазМунайГаза" (50%) и "ЛУКОЙЛа" (50%). Контракт на разведку и добычу углеводородов подписан 1 апреля 2019 года. Минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3D, на что планируется направить около $60 млн. Второй этап работ оценивается в $210 млн.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КМГ, КАСПИЙ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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