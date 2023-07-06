Первая скважина на морском блоке в Казахстане, где использовалась азербайджанская ППБУ, оказалась «сухой»

Первая скважина на морском блоке Женис в казахстанском секторе Каспия оказалась "сухой", пишет издание Upstream.
Скважина V-1 имела проектную глубину 3300 метров. Бурение началось в конце прошлого года с использованием самоподъемной буровой установки (ППБУ) Dada Gorgud азербайджанской государственной Caspian Drilling Company. По данным служб мониторинга морского движения, самоподъемное судно вернулось к месту швартовки недалеко от Баку в апреле, отмечает издание.
Ни "КазМунайГаз", ни "ЛУКОЙЛ", участвующий в проекте, не сообщали об итогах бурения, но источники Upstream указали на отрицательный результат.
Исполнительный директор совместного предприятия "Женис Оперейтинг" подтвердил Upstream, что бурение завершено, но добавил, что комментировать результаты бурения - "обязанность акционеров".
В середине марта директор департамента геологии и разведки "КазМунайГаза" (КМГ) Нурлан Конысов сообщал, что бурение достигло 1080 метров, и перспективные пласты еще не вскрыты.
В КМГ не ответили на запрос "Интерфакса", в "ЛУКОЙЛе" не стали комментировать информацию об итогах бурения.
Структура Женис находится на одноименном участке, который расположен в южной части казахстанского сектора Каспийского моря. Глубина воды в районе бурения - около 98 м. Ближайшее расстояние до берега - 50 км.
Оператор проекта ТОО "Женис Оперейтинг" - совместное предприятие "КазМунайГаза" (50%) и "ЛУКОЙЛа" (50%). Контракт на разведку и добычу углеводородов подписан 1 апреля 2019 года. Минимальными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение сейсморазведочных работ 3D, на что планируется направить около $60 млн. Второй этап работ оценивается в $210 млн.
Азербайджан и Сомали планируют начать межмидовские политические консультации
МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в отказе от выполнения обязательств Армении
Азербайджан и Уганда планируют начать межмидовские политические консультации
В 2024 году Гран-при Азербайджана пройдет в сентябре
Армения продолжает устраивать экокатастрофу вдоль границы с Азербайджаном - Алиев
Футболиста Неймара оштрафовали на $3,3 млн за нарушение эко-норм при создании гигантского искусственного водоема
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Лула да Силва не исключил участие в выборах президента Бразилии в 2026 году
В США заявляют, что Иран захватил танкер в Персидском заливе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС