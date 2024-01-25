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ТЭК 25.01.2024 10:41

Хорватская JANAF и КМГ подписали меморандум о сотрудничестве в транспортировке и хранении нефти

Оператор нефтепроводной системы Хорватии Jadranski naftovod d.d. (JANAF) и казахстанское АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) подписали меморандум о взаимопонимании по возможному сотрудничеству в сфере транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба JANAF.

"Мы приветствуем подписание меморандума с КМГ как еще один шаг в усилении устойчивости JANAF к геополитическим событиям и неопределенности рынка, с которыми сталкиваются нефтяные компании. Мы убеждены, что установление и построение отношений с нашим новым казахстанским партнером могут существенно способствовать укреплению связей между нашими странами, а также успешной реализации бизнес-целей обеих компаний", - говорится в пресс-релизе.

В октябре 2023 года сообщалось, что посол Казахстана в Хорватии Акылбек Камалдинов и председатель правления JANAF Степан Аданич договорились о начале переговоров об увеличении экспорта казахстанской нефти по нефтепроводу "Адрия" в восточноевропейские страны.

JANAF эксплуатирует магистральные нефтепроводы Хорватии и часть нефтепровода "Адрия", осуществляет транспортировку нефти из порта и терминала Омишаль (о. Крк) для хорватских и зарубежных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной и Центральной Европе.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КМГ, МЕМОРАНДУМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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