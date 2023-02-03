KOBIA направит свыше 217 тыс. манатов на организацию сельхозрынка в Восточном Зангезуре

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) направит свыше 217,5 тыс. манатов на работы по организации сельскохозяйственного рынка и оказание услуг в экономической зоне Восточный Зангезур. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам портала закупок www.tender.gov.az, с ООО "Agah Group" подписан соответствующий контракт. Сумма контракта - 217,571 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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