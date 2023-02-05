Британская разведка указала на растущую угрозу для Бахмута

Постепенное продвижение российских войск в районе Бахмута создает проблемы со снабжением украинского гарнизона в городе. Россияне установили огневой контроль над двумя главными дорогами, констатирует Британская разведка.
Отмечается, что в течение последней недели россияне добились локальных успехов в своих попытках окружить Бахмут. Им удалось приблизиться к двум главным трассам, через которые может снабжаться город.
"М03 и H32 - две основные дороги в город для украинских защитников - сейчас, предположительно, находятся под угрозой прямого огня после наступления России", - отмечает разведка.
Также британцы полагают, что формирования ЧВК "Вагнер" фактически перерезали трассу, ведущую из Бахмута в Северск.
"В то время как многочисленные альтернативные проселочные дороги остаются доступными для снабжения украинских сил, Бахмут становится все более изолированным", - отмечают в британской разведке.
В.Алиев
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