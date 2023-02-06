ЕС выделил 181,5 млн евро на гуманитарную помощь Западной и Центральной Африке

Евросоюз выделил с начала года 181,5 млн евро на гуманитарную помощь Западной и Центральной Африке в связи с затяжными кризисами, вызванными конфликтами и усугубленными такими факторами, как изменение климата и глобальный скачок цен на продукты питания, сообщила Еврокомиссия (ЕК).
"Были объявлены новые ассигнования для Буркина-Фасо (25,5 млн евро), Мали (26 млн евро), Мавритании (6,5 млн евро) и Центрально-Африканской республики (20,5 млн евро), а также финансирование с региональной целью в размере 500 тыс. евро", - отмечается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, где в понедельник состоялась министерская встреча Евросоюз - Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Кроме того, говорится в документе, в январе во время конференции высокого уровня по региону озера Чад, состоявшейся в Ниамее, уже было обещано финансирование ЕС Нигерии (34 млн евро), Нигеру (25 млн евро), Чаду (26,5 млн евро) и Камеруну (17 млн евро).
В коммюнике ЕК объясняется, что до 111 млн евро из упомянутого бюджета пойдут государствам-членам ЭКОВАС. Гуманитарная помощь ЕС в Западной и Центральной Африке будет охватывать жизненно важную помощь населению, перемещенному в результате конфликтов, и принимающим их сообществам; поддержку жертв нарушений прав человека, пострадавших в конфликтах; предоставление продовольственной помощи наиболее нуждающимся и лечение острого недоедания у детей в возрасте до 5 лет.
Предусматриваются также предоставление медицинских услуг населению, находящемуся за пределами досягаемости органов здравоохранения, и улучшение доступа к безопасной воде и санитарии; поддержка организации образования для детей, которые перемещены или не могут посещать школу; усиление действий по обеспечению готовности к стихийным бедствиям.
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