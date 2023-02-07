Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией по строительству силового кабеля Black Sea Energy

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста от Кавказского региона в Европу.
Соответствующий указ президента опубликован в официальной печати во вторник.
Речь идет про соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное 17 декабря 2022 года между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в сфере развития и передачи зеленой энергии.
После вступления в силу соглашения, министерству энергетики Азербайджана поручено обеспечить выполнение его положений.
Согласно указу, МИДу Азербайджана поручено направить уведомление правительствам Грузии, Румынии и Венгрии о выполнении азербайджанской стороной внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
Как сообщалось 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в сентябре 2023 года. Строительство кабеля займет 3-4 года.
Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.
Н.Аббасова
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