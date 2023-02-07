Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией по строительству силового кабеля Black Sea Energy

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает среди прочего строительство энергомоста от Кавказского региона в Европу.

Соответствующий указ президента опубликован в официальной печати во вторник.

Речь идет про соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное 17 декабря 2022 года между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в сфере развития и передачи зеленой энергии.

После вступления в силу соглашения, министерству энергетики Азербайджана поручено обеспечить выполнение его положений.

Согласно указу, МИДу Азербайджана поручено направить уведомление правительствам Грузии, Румынии и Венгрии о выполнении азербайджанской стороной внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Как сообщалось 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в сентябре 2023 года. Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Н.Аббасова