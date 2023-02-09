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Дальнее зарубежье 09.02.2023 16:53

В Лондоне заявляют, что не будут передавать боевые самолеты Украине, если решат, что это угрожает безопасности Великобритании

Британские власти не станут передавать боевые самолеты Украине, если придут к выводу, что такого рода помощь будет мешать обеспечению безопасности самой Великобритании, заявили в четверг на Даунинг-стрит.

"У Великобритании есть существенное количество самолетов типа Typhoon и F-35. Конечно, мы никогда не будет делать то, что поставило бы под удар безопасность Великобритании", - приводят британские СМИ ответ представителя правительства страны на вопрос о возможных поставках Киеву боевой авиации.

Газета The Guardian отмечает, что если Великобритания решит передать самолеты Typhoon Украине, ей потребуется разрешение Италии, Испании и ФРГ. В случае с передачей F-35, она будет невозможна без согласия США.

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Тэги: БРИТАНИЯ, УКРАИНА, САМОЛЕТЫ, ПОЗИЦИЯ


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