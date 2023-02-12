Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Египта

В рамках рабочего визита в Египет глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества двух стран в ООН, Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и на других международных площадках, обсуждена важность взаимной поддержки, говорится в сообщении МИД.

Байрамов проинформировал коллегу об инициативах Азербайджана в направлении установления мира, безопасности и сотрудничества в постконфликтный период в регионе. Он отметил, что несмотря на эти усилия, Армения продолжает устраивать провокации и подрывать процесс.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В.Алиев