Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной валюте со "стабильного" на "позитивный", подтвердив РДЭ на уровне "B+", говорится в сообщении агентства.

При изменении прогноза Fitch принимало во внимание несколько факторов.

В частности, профицит счета текущих операций платежного баланса Туркменистана по итогам 9 месяцев 2022 года сложился в размере $4,7 млрд (6,9% ожидаемого Fitch годового ВВП). При этом экспорт за полный год вырос на 43%.

Fitch ожидает сохранения положительного сальдо текущего счета в 2023 и 2024 годах, хотя он может и сократиться из-за падения цен на энергоносители и увеличения импорта, связанного с капитальными затратами, отмечает агентство.

Внешний долг Туркменистана упал до 6,1% ВВП на конец 2022 года и, по прогнозам, останется стабильным до конца 2024 года. Суверенные чистые иностранные активы увеличились на $4,9 млрд в 2022 году - до $35,1 млрд и, по прогнозам, увеличатся еще на $5,4 млрд к концу 2024 года, что эквивалентно 54% ВВП (медиана для государств с рейтингом "В" - 25,3%).

Предварительные данные показывают, что профицит государственного бюджета Туркменистана по итогам 2022 года составил 1% ВВП, что является первым таким случаем с 2014 года, при этом доходы от нефти и газа подскочили на 80%.

По мнению агентства, все еще высокие цены на энергоносители обеспечат сохранение высоких доходов и, как ожидается, в ответ на это вырастут капитальные расходы. Профицит бюджета, согласно прогнозам, увеличится до 1,4% ВВП в 2023 году. В 2024 году ожидается небольшой бюджетный дефицит.

В числе других факторов, повлиявших на изменение прогноза по рейтингу, Fitch называет благоприятную макроэкономическую ситуацию. Fitch оценивает рост ВВП страны в 2,4% в 2022 году (в среднем за 2016-2021 годы, по данным МВФ, - 0,8%). При этом официальная оценка правительства Туркменистана по росту ВВП в минувшем году составила 6,2%.

Fitch ожидает, что эта относительно благоприятная макроэкономическая среда сохранится. Более высокие капитальные расходы, государственная поддержка частного сектора в сочетании с небольшим увеличением добычи газа и по-прежнему высоким спросом на продукты переработки должны способствовать росту ВВП примерно на 3% в 2023 и 2024 годах. Прогнозируется, что средний уровень инфляции останется на уровне 8-10%.

Рейтинг Туркменистана подкрепляется тем фактором, что страна обладает четвертыми по величине запасами газа в мире. Но Fitch не ожидает значительного увеличения добычи газа в стране. Туркменский газ продается на границе, и новые крупные поставки потребуют новой инфраструктуры, которая будет финансироваться покупателями, и долгосрочных контрактов в дополнение к инвестициям в расширение производства.

Добыча газа в стране, по оценке агентства, в 2022 году снизилась на 1,8% - до 82,3 млрд кубометров.