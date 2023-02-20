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Дальнее зарубежье 20.02.2023 10:02

Япония запросила внеочередное заседание Совбеза ООН по пускам КНДР баллистических ракет

Токио запросил внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с произведенными КНДР 18 и 20 февраля ракетными пусками, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам в понедельник.

"Позавчера была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, сегодня вновь запущены баллистические ракеты. В связи с этим мы запросили внеочередное заседание Совета безопасности ООН", - заявил Кисида.

Он добавил: "Нам необходимо продолжать сбор информации, сохранять бдительность, а также углублять взаимодействие с США и Южной Кореей".

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, в понедельник был зафиксирован запуск КНДР двух ракет малой дальности. Первая пролетела на высоте 100 км, дальность полета составила около 400 км. Высота полета второй ракеты равнялась 50 км, дальность - порядка 350 км.

В свою очередь, Северная Корея заявила, что ее военные провели огневые учения с использованием реактивных систем залпового огня.

Артиллерийское подразделение Корейской народной армии произвело два выстрела из 600-мм ракетной системы залпового огня в сторону Японского моря, говорится в сообщении ЦТАК.

Нынешний пуск состоялся через два дня после того, как Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету. Южная Корея и США ответили на это проведением совместных воздушных учений с участием бомбардировщиков B-1B.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ООН, СОВБЕЗ, КНДР


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