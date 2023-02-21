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Оборона 21.02.2023 17:19

Азербайджан и израильская Aeronautics обсуждают расширение совместного производства БПЛА

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках Международной оборонной выставки и конференции «IDEX-2023» в Абу-Даби во вторник провел встречу с главой израильской компании «Aeronautics» Моше Элазаром, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«Состоялся обмен мнениями в направлении дальнейшего расширения сотрудничества в сфере совместного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», - отметили в ведомстве.

Кроме того, Гулиев провел встречу с министром обороны Марокко Абдельтифом Лудьи. «Обсуждались текущее состояние отношений двух стран в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества», - подчеркнули в Миноборонпроме.

Международная оборонная выставка и конференция «IDEX-2023» проходит с 20 по 24 февраля.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНПРОМ, ИЗРАИЛЬ, МАРОККО

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