Азербайджан и израильская Aeronautics обсуждают расширение совместного производства БПЛА

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках Международной оборонной выставки и конференции «IDEX-2023» в Абу-Даби во вторник провел встречу с главой израильской компании «Aeronautics» Моше Элазаром, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
«Состоялся обмен мнениями в направлении дальнейшего расширения сотрудничества в сфере совместного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», - отметили в ведомстве.
Кроме того, Гулиев провел встречу с министром обороны Марокко Абдельтифом Лудьи. «Обсуждались текущее состояние отношений двух стран в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества», - подчеркнули в Миноборонпроме.
Международная оборонная выставка и конференция «IDEX-2023» проходит с 20 по 24 февраля.
Х.Насирзаде
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