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ТЭК 24.02.2023 17:17

Азербайджан увеличил в 2022г выручку от экспорта электроэнергии на 75%

Азербайджан в 2022 году экспортировал 1 млрд 711 млн 432,88 тыс. кВт/час электроэнергии (рост на 7,7% по сравнению с 2021 годом) на сумму $121 млн 598,37 тыс. (рост на 75,4%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В структуре экспорта поставки электроэнергии в Россию в 2022 года составили 91 млн 529,56 тыс. кВт/час (спад на 11,6%) на сумму $3 млн 644,23 тыс., в Грузию - 551 млн 878,8 тыс. кВт/час (спад на 26,5%) на $33 млн 213,97 тыс., Турцию - 964 млн 453,7 тыс. кВт/час (рост на 86,6%) на $79 млн 267 тыс., Иран – 103 млн 571,21 тыс. кВт/час (спад на 50,8%) на $5 млн 473 тыс.

Азербайджан в 2022 году импортировал 134 млн 517,11 кВт/час электроэнергии (спад на 18,3%) на $5 млн 129 тыс. (спад на 15,5% - ИФ).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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