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Регион 05.03.2023 09:05

Почти 46 тыс. человек погибли в Турции в результате разрушительного землетрясения

Число жертв землетрясений, произошедших в начале февраля на юго-востоке Турции, достигло почти 46 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"На сегодняшний день в результате землетрясений погибли 45 968 тысяч человек, среди них 4 267 - сирийцы", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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