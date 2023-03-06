Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

Транспорт и связь 06.03.2023 21:30

ИрАэро с апреля начнет летать из Красноярска в Баку

Авиакомпания "ИрАэро" со 2 апреля откроет рейсы из Красноярска в Баку, сообщает пресс-служба международного аэропорта Красноярска.

Полеты будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 50 мин.

По данным сайта авиакомпании, вылет из Красноярска в Баку будет осуществляться в 18:00, прилет - в 19:50 по местному времени. Вылет из Баку планируется в 9:10, прилет в Красноярск - в 16:50 по местному времени.

Полеты будут выполняться на Superjet 100.

Авиакомпания "ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В парке авиакомпании - семь Superjet 100, один - A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, БАКУ, АВИАРЕЙСЫ


Похожие новости


Жертвами крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае стали 18 человек Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае Четыре человека погибли в результате аварии на шахте в Норильске - Норникель Молодой бегун умер во время полумарафона в Красноярске, еще трое госпитализированы Причиной крушения Ми-8 в Красноярском крае, видимо, стал отказ автопилота - источник Число жертв авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло до 11 человек 15 человек погибли при крушении вертолета в Красноярском крае 11 человек погибли в результате крушения Ми-8 в Красноярском крае - уточненные данные прокуратуры Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 6000 га Почти 200 га леса охвачено пожарами в Красноярском крае

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az