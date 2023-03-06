ИрАэро с апреля начнет летать из Красноярска в Баку

Авиакомпания "ИрАэро" со 2 апреля откроет рейсы из Красноярска в Баку, сообщает пресс-служба международного аэропорта Красноярска.
Полеты будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 50 мин.
По данным сайта авиакомпании, вылет из Красноярска в Баку будет осуществляться в 18:00, прилет - в 19:50 по местному времени. Вылет из Баку планируется в 9:10, прилет в Красноярск - в 16:50 по местному времени.
Полеты будут выполняться на Superjet 100.
Авиакомпания "ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В парке авиакомпании - семь Superjet 100, один - A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.
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