Реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитером азербайджанского газа – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты у нового посла Болгарии в Баку Руслана Стоянова.
«7 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в нашей стране Руслана Стоянова», - говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев подчеркнул, что Баку и София являются близкими и стратегическими партнерами и выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться.
Отметив, что одна из главных тем сотрудничества в настоящее время касается энергетической сферы, глава государства подчеркнул значение проекта «Южный газовый коридор». Он выразил надежду на то, что «наши страны еще многие годы будут близкими партнерами в вопросе обеспечения энергетической безопасности».
Алиев также заметил, что «реализация совместных проектов позволила Болгарии стать транзитной страной для азербайджанского газа».
По мнению главы азербайджанского государства, наряду с энергетической сферой, Баку и София обладают потенциалом для развития сотрудничества и в других направлениях. Он также довел до внимания собеседника необходимость приложить усилия для роста взаимного товарооборота.
Алиев также подчеркнул, что политическое взаимодействие Баку и Софии находится на хорошем уровне и отметил роль Болгарии в сотрудничестве Азербайджана и Европейского союза, Азербайджана с НАТО.
Стоянов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером для Болгарии, «показателем этого являются взаимное доверие между нашими государствами и встречи высокого уровня».
Дипломат подчеркнул, что азербайджано-болгарские отношения не только носят стратегический характер, но и являются дружескими, а также коснулся важности ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
Р.Керимов
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