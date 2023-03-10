Вознаграждение главы BP удвоилось в 2022г на фоне рекордной прибыли

Общий размер оплаты труда главного исполнительного директора BP Plc Бернарда Луни за 2022 год составил 10 млн фунтов ($12 млн), увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении британской нефтедобывающей компании.
В эту сумму входят заработная плата в размере 1,4 млн фунтов, годовой бонус в 2,4 млн фунтов, а также долгосрочный бонус в виде акций на сумму 6 млн фунтов.
По итогам минувшего года чистая прибыль BP составила $27,65 млрд, что стало рекордным показателем в истории компании.
Акции BP в ходе торгов в Лондоне в пятницу дешевеют на 1,6%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла в полтора раза, до 99,7 млрд фунтов.
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