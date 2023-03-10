Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.03 $/bbl +/- WTI 75.72 -0.94 Brent 81.59 -1.07

ТЭК 10.03.2023 16:07

Вознаграждение главы BP удвоилось в 2022г на фоне рекордной прибыли

Общий размер оплаты труда главного исполнительного директора BP Plc Бернарда Луни за 2022 год составил 10 млн фунтов ($12 млн), увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении британской нефтедобывающей компании.

В эту сумму входят заработная плата в размере 1,4 млн фунтов, годовой бонус в 2,4 млн фунтов, а также долгосрочный бонус в виде акций на сумму 6 млн фунтов.

По итогам минувшего года чистая прибыль BP составила $27,65 млрд, что стало рекордным показателем в истории компании.

Акции BP в ходе торгов в Лондоне в пятницу дешевеют на 1,6%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла в полтора раза, до 99,7 млрд фунтов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BP, CEO, КОМПЕНСАЦИЯ


Похожие новости


BP перестанет публиковать статистический обзор мировой энергетики, новым куратором станет Energy Institute Алиев обсудил с Луни проекты BP в Азербайджане BP решила выйти из капитала «Роснефти» BP может ограничить поставки бензина на АЗС из-за нехватки водителей BP получила чистую прибыль в $3,12 млрд во II квартале, повысит дивиденды на 4% BP увеличила чистую прибыль в I кв. в 3 раза, запустит программу выкупа акций на $500 млн BP в рамках новой стратегии к 2030г сократит добычу на 40%, увеличит низкоуглеродные инвестиции в 10 раз BP впервые за 10 лет сокращает дивиденды после получения во II квартале убытка в $17,7 млрд Пандемия укрепила приверженность BP к 2050г стать компанией с нулевыми чистыми выбросами BP спишет активы на сумму до $17,5 млрд, ждет сохранения низких цен на нефть

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az