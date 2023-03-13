Баку и Нью-Дели договорились провести МПК в 2023г – МИД Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов сообщил о договоренности между Баку и Нью-Дели провести в 2023 году шестое заседание совместной межправительственной комиссии (МПК).

«Мы договорились, что в этом году проведем заседание совместной (азербайджано-индийской межправительственной – ИФ) экономической комиссии», - заявил Мамедов в интервью Харшу Панту, вице-президенту аналитического центра Observer Research Foundation (ORF) со штаб-квартирой в Нью-Дели (Индия).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», видеоверсия интервью доступна на YouTube-канале ORF.

По его словам, за последние годы Азербайджан и Индия значительно увеличили товарооборот, который в 2022 году приблизился к отметке в $2 млрд.

Замглавы МИД отметил, что по итогам 2022 года Индия вошла в тройку крупнейших импортеров нефти из Азербайджана, добавив, что в прошлом году из Азербайджана в Индию было экспортировано более 2 млн тонн нефти.

В последний раз заседание азербайджано-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству проводилось 11-12 октября 2018 года в Нью-Дели. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов.

Р.Керимов